Dal 26 Dicembre al 6 Gennaio il tradizionale presepe vivente di Sutera

La manifestazione che si svolge nell’antico quartiere Rabato di Sutera ritorna quest’anno con la sua XXIV edizione. L’associazione Kamicos, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Sutera, la collaborazione della Parrocchia, delle associazioni locali e l’operoso contributo dei cittadini suteresi, ripropone il grande evento della nascita di Gesù in una suggestiva atmosfera di calde luci ed antichi suoni. Le case e le strette vie del Rabato, uno de “I Borghi più belli d’Italia” si animano delle voci di “panarari, viddani, pastura, conzapiatta, tessitrici …”; che con la loro fervente attività fanno rivivere la civiltà contadina dei primi del ‘900. Gli antichi sapori dei piatti tipici di una volta, accarezzano il palato dei visitatori che possono gustare “li ciciri, lu pani cunzatu, la ricotta, e altro ancora facendo rivivere un passato che non si vuole dimenticare. “E’ con molto entusiasmo che abbiamo messo in moto la macchina organizzativa” – dice il Cav. Uff. Dott. Paolino Scibetta, Presidente della Kamicos– “con tante novità e il desiderio di attrarre e coinvolgere sempre più il visitatore a vivere l’esperienza del Presepe Vivente di Sutera. Questa manifestazione, la più importante della nostra cittadina, iscritta al R.E.I., registro eventi immateriali, della Regione Sicilia, ormai è conosciuta al livello nazionale e porta moltissimi turisti a tornare per visitare le altre bellezze naturali, archeologiche e monumentali di Sutera”. Il Presepe Vivente aprirà nei giorni: 26, 27, 29, 30 dicembre 2023 e 4, 5, 6 gennaio 2024 dalle ore 17,00 (apertura presepe) alle ore 21,00 (chiusura biglietteria). Il ticket è di 8 euro per gli adulti mentre i ragazzi di età compresa tra i 3 anni e i 10 anni è di 4 euro. Per i gruppi superiori a 30 e per gli autobus viene applicato uno sconto di un euro a ticket. Le degustazioni lungo il percorso sono comprese nel ticket.