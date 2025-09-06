Caltanissetta

Un chilo di cocaina, munizioni e soldi in contanti: arrestata 24enne 

La 24enne è stata condotta nel carcere femminile di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Droga e munizioni in casa. Una donna di 24 anni è stata arrestata dai carabinieri di Gela per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, i militari hanno trovato 5 buste contenenti un chilo di cocaina, 1,13 grammi di marijuana, 1.775 euro in contanti e materiale vario per il taglio e confezionamento della droga.

La donna inoltre è stata denunciato per detenzione abusiva di munizionamento: sopra un mobile della mansarda infatti erano nascoste 105 cartucce calibro 9×21 e 23 cartucce calibro 7,65. La 24enne è stata condotta nel carcere femminile di Agrigento. Il gip del tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Lampedusa

Malore per tre migranti a Lampedusa, trasferiti in ospedale 
Sicilia

Carceri, la denuncia dei sindacati: “In Sicilia situazione è drammatica”
Catania

Officina allacciata abusivamente alla rete elettrica, denunciato il titolare
Catania

In escandescenza minaccia un carabiniere, denunciato 51enne
Cultura

I 100 anni di Andrea Camilleri, Schifani: “Ha trasformato la Sicilia”
Catania

Tenta di fuggire a bordo di un’auto rubata. 35enne inseguito e arrestato dalla Polizia