Vedono polizia e tentano di nascondere 50 grammi di hashish, arrestati due minorenni

Alla vista della polizia hanno tentato di nascondere un involucro, contenente 50 grammi di hashish, nei pressi di un’inferriata. Due minorenni sono stati arrestati a Caltanissetta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il controllo, gli agenti, che hanno recuperato la droga, hanno anche accertato che uno dei ragazzi aveva fornito false generalità e risultava essersi allontanato arbitrariamente da una comunità. Il gip ha convalidato entrambi gli arresti e, su richiesta del pm, ha disposto la misura del collocamento in comunità nei confronti di uno dei due minori, rigettandola invece per l’altro per infermità.