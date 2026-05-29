Caltanissetta

Vìola sorveglianza speciale, arrestato cinquantenne

L'uomo martedì sera è stato controllato dall'equipaggio di una volante mentre si trovava a bordo di un'auto in compagnia di un'altra persona in una via del centro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato a Gela (Caltanissetta) ha tratto in arresto un cinquantenne, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nella flagranza di reato di violazione della prescrizione dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L’uomo martedì sera è stato controllato dall’equipaggio di una volante mentre si trovava a bordo di un’auto in compagnia di un’altra persona in una via del centro storico di Gela.

A seguito degli accertamenti compiuti dagli agenti presso il centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno è emerso che il cinquantenne, gravato da precedenti penali, è stato sottoposto alla sorveglianza speciale con provvedimento della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, che tra le altre cose gli impone l’obbligo di soggiorno nel comune di Piazza Armerina. L’arrestato è stato condotto in Commissariato e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, condotto agli arresti domiciliari.

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