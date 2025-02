Belvedere Ferro di Cavallo: un gioiello ritrovato a Cammarata

La riqualificazione del belvedere Ferro di Cavallo è un esempio tangibile di come la rigenerazione urbana possa restituire valore e bellezza al territorio. Grazie a un investimento di circa 15.000 euro di fondi comunali, un’area che versava in stato di degrado è stata trasformata in uno spazio accogliente e vivibile, ideale per ammirare le spettacolari vedute sulle Madonie, sull’Etna e sul nostro suggestivo centro storico.

“Un sentito ringraziamento va al Vice Sindaco Patrizia Lo Scrudato, che ha seguito il progetto con passione e competenza, dimostrando che una gestione oculata delle risorse può fare la differenza. Il belvedere Ferro di Cavallo non è più solo un punto panoramico, ma un luogo da vivere, condividere e custodire, incastonato nel cuore delle meraviglie di Cammarata.” Così il sindaco Giuseppe Mangiapane.