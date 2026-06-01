Cammarata, ecco la nuova giunta firmata Mangiapane

Dopo la proclamazione del Sindaco Giuseppe Mangiapane, prende forma ufficialmente la nuova Giunta Comunale di Cammarata. “Si apre oggi una nuova stagione amministrativa, ispirata ai valori della responsabilità istituzionale, della trasparenza e del servizio verso l’intera comunità. L’incarico affidato ai componenti della Giunta rappresenta un alto onore, ma soprattutto un impegno concreto nei confronti dei cittadini, da svolgere con senso delle istituzioni, dedizione e spirito di collaborazione”, dichiara il sindaco Mangiapane.

La nuova giunta è composta da Vincenzo Russotto con delega Agricoltura – Viabilità rurale; Rosalinda Maggio con delega Cultura – patrimonio- Fondi Comunitari -Innovazione e digitalizzazione – Associazionismo – Bilancio e tributi; Francesco Carità con delega Servizi sociali – Affari legali – contenzioso_ Sport – Politiche per la terza Età; Patrizia Lo Scrudato con delega Lavori Pubblici – Urbanistica- Rigenerazione Urbana; Mangiapane Maria Concetta con delega Politiche giovanili – Pubblica Istruzione-Turismo e Spettacolo – lavoro – Partecipazione e Cittadinanza attiva.

“La nuova amministrazione sarà chiamata ad affrontare con determinazione le sfide del presente, promuovendo sviluppo, coesione sociale e valorizzazione del territorio, nel rispetto dei principi democratici e dell’interesse pubblico. A tutti gli Assessori nominati rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro- dichiara il sindaco – nella certezza che sapranno operare con competenza, equilibrio e profondo senso civico al servizio della collettività. Con l’auspicio che questo nuovo cammino amministrativo possa rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, si rinnova l’impegno a costruire, insieme, un futuro di crescita e di fiducia per la nostra comunità”, ha concluso il primo cittadino.