Ennesimo incidente al bivio di Realmonte, un ferito 

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115, al bivio di Realmonte. Si tratta dell’ennesimo sinistro che si registra in quella zona.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’utilitaria e un Suv. Ad avere la peggio il conducente di uno dei due veicoli rimasto ferito ma, per fortuna, non in maniera grave. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine.