Incidente tra Campobello e Ravanusa: grave un 68enne

Incidente autonomo sulla statale che collega Campobello di Licata a Ravanusa. Il conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa nelle campagne sottostanti. L’uomo, un 68enne, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Canicattì che sono intervenuti sul posto ed è stato trasferito in elisoccorso all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto i Carabinieri per i rilievi dell’incidente e per la gestione della viabilità.