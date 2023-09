Canicattì, al via presentazione domande per spese trasporto scolastico extraurbano

Si informano i genitori degli alunni pendolari, frequentanti gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore, che si può richiedere il rimborso per le spese del trasporto scolastico extraurbano per l’anno scolastico 2023-24. Gli interessati dovranno utilizzare il modello predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, da presentare entro il 30 novembre 2023 all’Ufficio protocollo generale in Corso Umberto I, corredato di tutta la documentazione richiesta nell’istanza.

L’istanza potrà essere scaricata dal sito Istituzionale del Comune al link http://www.comune.canicatti.ag.it/…/L/IT/IDPagina/5802 o ritirata all’Ufficio Pubblica Istruzione situato nei locali del Centro Culturale San Domenico, Piazza Dante.

SI precisa che: il rimborso è subordinato all’accreditamento delle somme assegnate al comune di Canicattì dalla Regione Siciliana; il codice Iban, dichiarato, deve essere necessariamente intestato al soggetto che ha fatto la richiesta, nonché proprietario del mandato di pagamento. Sono altresì validi codici IBAN cointestati.

Per ulteriori info visitare la sezione specifica sul sito istituzionale al predetto link o contattare, dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero telefonico 0922734510.