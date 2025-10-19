Canicattì

Canicattì, con pistola e volto coperto rapina bar: caccia al bandito

Armato di pistola e con il volto coperto il bandito ha intimato ai proprietari di consegnare l’incasso della giornata

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

Rapina in un bar, di viale Giudice Saetta, nel centro di Canicattì. Armato di pistola e con il volto coperto il bandito ha intimato ai proprietari di consegnare l’incasso della giornata.

Al rifiuto degli stessi ha afferrato il contenitore delle mance dei clienti per poi dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. Il bottino è in via di quantificazione. Dopo la denuncia esposta dai titolari dell’esercizio commerciale sono partite le indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Canicattì.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Infastidisce avventori dei locali e viene picchiato da un gruppo di ragazzi, 50enne in ospedale 
Apertura

Mafia e scommesse a Licata, Corvitto resta ai domiciliari 
Messina

Vede i carabinieri e lancia 100 grammi di hashish dalla finestra, arrestato
Palermo

Contrabbando, sequestrati 11 milioni di prodotti da fumo illegali
Sicilia by Italpress

Disinnescata e fatta brillare una bomba d’aereo americana da 1000 libbre a Pantelleria
Agrigento

Festa del cinema di Roma, oggi la prima proiezione di “Sciatunostro” di Leandro Picarella