Canicattì, due nuovi corsi di studio all’Istituto Galilei

L’istituto Galileo Galilei da oggi potrà proporre alle nuove generazioni del territorio due nuovi percorsi che consentiranno un immediato inserimento nel mondo del lavoro, oltre che prepararli a proseguire gli studi universitari con delle solidissime basi scientifiche in informatica e biologia.

I nuovi indirizzi attivati sono:

– “Informatica e Telecomunicazioni” per gli appassionati di Programmazione, Elettronica, Elettrotecnica, Sviluppo Videogiochi, Sviluppo App, Robotica, Reti Informatiche, Cybersecurity

– “Biotecnologie Sanitarie “ per gli appassionati di Medicina, Biologia, Chimica, Professioni Sanitarie, Infermieristica, Scienze Naturali.

Ai percorsi serali per adulti già attivi, Agrario e Sistemi Informativi Aziendali, si aggiungerà anche l’indirizzo “Costruzioni ambiente e territorio”.

Grande soddisfazione per la dirigente scolastica prof.ssa Rosa Cartella e per il collegio docenti per l’importante traguardo raggiunto.

Si ricorda che la prescrizione già effettuata nel mese di Gennaio non è vincolante e che gli studenti potranno nel mese di Luglio chiedere il passaggio ai nuovi percorsi di studio anche se già iscritti presso altre istituzioni scolastiche.