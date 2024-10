Canicattì, esce dalla chiesa dopo la messa e viene scippata 

Spiacevole disavventura per una donna di Canicattì vittima di uno scippo subito dopo essere uscita dalla chiesa dove aveva assistito alla celebrazione della messa. La signora, in compagnia di un’amica, è stata sorpresa alle spalle da un malvivente, secondo prime ricostruzioni un immigrato. Lo scippo è avvenuto a poca distanza dalla chiesa di San Francesco. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Il balordo, con una mossa fulminea, è riuscito a strattonare e portare via la borsa alla signora, caduta nel frattempo per terra. All’interno dell’accessorio vi erano soldi, cellulare, chiavi di casa e documenti. Al via le indagini per risalire all’identità dell’uomo.