Canicattì, Giarratana confermata presidente Aido

Il gruppo comunale Aido Canicattì, associazione che si occupa di donazione di organi,tessuti e cellule, durante l’Assemblea ordinaria ha nominato i nuovi membri del Consiglio direttivo. Alla presenza del presidente del Presidente del Gruppo Comunale AIDO Favara “NunzioP-Salvatore U” , Giuseppe Vitello facente parte del consiglio Aido Provinciale Agrigento,Salvatore Toscano e del Presidente del gruppo Provinciale di Agrigento Antonio Lauricella sono stati eletti all’unanimità i seguenti componenti: Presidente: Gabriella Giarratana rieletta per il secondo mandato consecutivo, Vicepresidente vicario: Eleonora Puzzangara, Vicepresidente: Angelo Cangialosi, Amministratore: Antonio Lauricella, Segretario: Vincenzo Lauricella, Consiglieri: Letizia Cangialosi,Gaspare Bancheri(Rino) Flavia Lauricella, Diego Noto, Vincenzo Bellanca e Vincenzo Daniele. Revisore dei conti Maria Giovanna Bellanca. “Ringrazio tutti i membri per la fiduciaria voglio continuare a lavorare insieme per promuovere la cultura della donazione e sensibilizzare la cittadinanza su questo tema così importante,” ha dichiarato la neo rieletta Presidente Gabriella Giarratana.