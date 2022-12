Canicattì, incendio in abitazione nel centro storico: Vigili del Fuoco in azione

Incendio in un appartamento in via Varese, nel centro storico di Canicattì. L’abitazione è disabitata in quanto il proprietario si trova attualmente detenuto in carcere. Sul posto i Vigili del Fuoco del locale distaccamento e i carabinieri della Compagnia. I pompieri stanno operando per capire da dove sia partito l’incendio. Presenti anche i tecnici dell’Enel che hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica. Non si registrano danni a persone.