Canicattì, sequestrate 51 confezioni canapa in una tabaccheria

Gli agenti del commissariato di Canicattì, insieme al personale della Direzione Regionale per la Sicilia, Ufficio dei Monopoli, ha effettuato vari controlli amministrativi in diverse attività commerciali. Durante detti controlli veniva eseguito un sequestro amministrativo di 51 confezioni di canapa industriale a carico di una rivendita di tabacchi, per vendita senza autorizzazione di prodotti non iscritti in tariffa (Art. 96 della legge nr.907/1942).