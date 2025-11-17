Agrigento

Agrigento Capitale della cultura, Miccichè al Sindaco di Asti: “non abbiamo rubato nulla”

Il sindaco di Agrigento risponde al Sindaco di Asti sul titolo Capitale della cultura

Pubblicato 24 minuti fa
Da Irene Milisenda



Noi non abbiamo rubato nulla. Quella di inserire il fenomeno dell’immigrazione e l’accoglienza a Lampedusa è stata una mia intuizione insieme all’ex direttore e progettista Albergoni. La mia storia da medico è una storia forte e credo che abbia toccato il cuore di tante persone”. Queste le parole del Sindaco di Agrigento, Franco Miccichè rispondendo all’affondo del sindaco della città di Asti nonché presidente della Provincia Maurizio Rasero che, nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato: “La nostra candidatura a Capitale della Cultura era ineccepibile, quel titolo ci è stato rubato”. Rasero ha argomentato affermando che Agrigento vinse “sfruttando la narrativa di Lampedusa e della tragedia dei migranti” ribadendo che il progetto presentato da Asti, “era di altissimo livello e sostenibile finanziariamente ma fu “penalizzato da dinamiche esterne”.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 3
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Agrigento Capitale della cultura, Miccichè al Sindaco di Asti: “non abbiamo rubato nulla”
Canicattì

Gli studenti dell’Istituto Galilei di Canicattì al Palazzo della Provincia
PRIMO PIANO

In scooter con 2 chili di cocaina, arrestato
Catania

Due scosse di terremoto magnitudo 2.6 sull’Etna
Cultura

“Concordia. Dialoghi sul paesaggi sociali”, il 22 novembre alla Biblioteca Lucchesiana
Cultura

Premio Empedocle 2025, ecco chi sono i vincitori