Agrigento Capitale della cultura, Miccichè al Sindaco di Asti: “non abbiamo rubato nulla”





“Noi non abbiamo rubato nulla. Quella di inserire il fenomeno dell’immigrazione e l’accoglienza a Lampedusa è stata una mia intuizione insieme all’ex direttore e progettista Albergoni. La mia storia da medico è una storia forte e credo che abbia toccato il cuore di tante persone”. Queste le parole del Sindaco di Agrigento, Franco Miccichè rispondendo all’affondo del sindaco della città di Asti nonché presidente della Provincia Maurizio Rasero che, nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato: “La nostra candidatura a Capitale della Cultura era ineccepibile, quel titolo ci è stato rubato”. Rasero ha argomentato affermando che Agrigento vinse “sfruttando la narrativa di Lampedusa e della tragedia dei migranti” ribadendo che il progetto presentato da Asti, “era di altissimo livello e sostenibile finanziariamente ma fu “penalizzato da dinamiche esterne”.