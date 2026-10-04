Canicattì

Infastidisce pazienti all’ospedale di Canicattì e aveva anche un coltello, denunciato 

L’uomo è stato identificato e ha pure consegnato spontaneamente un coltello con una lama di 9 centimetri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ha creato non pochi disagi a pazienti e personale sanitario ed aveva anche un coltello in tasca. Un quarantaduenne di Canicattì è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al Pronto soccorso del “Barone Lombardo” giovedì scorso cominciando a infastidire i presenti. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine con i poliziotti del locale commissariato che sono intervenuti immediatamente. L’uomo è stato identificato e ha pure consegnato spontaneamente un coltello con una lama di 9 centimetri. Per questo motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

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