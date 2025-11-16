Terza Categoria: Giardina salva l’Atletico Agrigento, il Canicattì batte lo Sporting
I risultati della quarta giornata di campionato
Aspettando il recupero di Pro Ribera-Real Favara, in programma sabato 22 novembre, la quarta giornata del girone unico agrigentino del campionato di terza categoria, restituisce all’Atletico Agrigento la testa della classifica. La squadra di Alessio Capraro ha battuto un coriaceo Burgio per 1-0 ma deve ringraziare il portiere Giardina che ha parato il secondo calcio di rigore consecutivo ed sventato due pericolosissime occasioni create dagli ospiti.
Il Canicattì Calcio vince sul campo dello Sporting Akragas, alla seconda sconfitta consecutiva, per 2-1. I biancorossi, domenica prossima, recupereranno la gara non disputata alla prima di campionato contro la Real Castelterminese che oggi è stata battuta pesantemente dall’Atletico Burgio per 6-1.
Primo sorriso della stagione per il Muxar corsaro a Palma di Montechiaro, dove ha battuto il Gattopardo per 1-0.
Il Camastra batte 3-0 il fanalino di coda Ponte di Ferro e si piazza momentaneamente al secondo posto in classifica.