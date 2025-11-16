PRIMO PIANO

Abbandonato e incastrato tra le spine, cagnolino salvato dai Vigili del fuoco (vd)

I soccorritori si sono calati nel fossato per raggiungere l’animale

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione



I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono intervenuti questa mattina nei pressi dello svincolo di via Oreto per soccorrere un cane abbandonato in un fosso. Tremava, era visibilmente terrorizzato e incapace di liberarsi da solo da quella trappola vegetale.

La chiamata al 115 è stata immediata e, in pochi minuti, una squadra di pompieri è giunta sul posto. Con la professionalità e la delicatezza che contraddistinguono questi interventi, i soccorritori si sono calati nel fossato per raggiungere l’animale. L’operazione non è stata semplice: hanno dovuto farsi strada tra le spine per avvicinarsi al cucciolo senza spaventarlo ulteriormente.

Una volta raggiunto, il cane è stato tranquillizzato e liberato. Avvolto in una coperta e portato in salvo, ha finalmente potuto sentire la sicurezza di una carezza amica. Dopo il salvataggio, il piccolo è stato affidato alle cure amorevoli del personale del canile municipale di Palermo.

