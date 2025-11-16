Calcio

Akragas, set-match: Scicli battuto 6-0

L'Akragas di Seby Catania vola in solitaria in vetta alla classifica

L’Akragas batte per 6-0 lo Scicli e vola in solitaria in vetta alla classifica.
Un punteggio tennistico con cui i biancazzurri lanciano un chiaro segnale al campionato in virtù delle otto vittorie consecutive.
La squadra di Seby Catania, archivia la gara già nella prima frazione di gioco chiusa sul 3-0, grazie alle reti di King al 28’ e alla doppietta di Ten Lopez al 40’ e al 44’.
Nella ripresa l’argentino riapre le danze al 4’ firmando la sua tripletta personale. Chiude i conti Gambino, doppietta anche per lui al 14’ e al 26’.

