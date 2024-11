Non aggiorna registro dell’autocontrollo, 2mila euro di multa ad un bar 

Non avrebbe aggiornato il registro di autocontrollo per la prevenzione dei rischi alimentari – l’Haccp – per almeno otto mesi. I poliziotti del commissariato di Canicattì, a margine di un controllo eseguito in un bar, hanno sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale. Nei suoi confronti è scattata una multa di duemila euro. Gli accertamenti della polizia su bar, ristoranti e attività sono stati intensificati nelle ultime settimane.