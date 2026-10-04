Canicattì

Raid vandalico nella chiesa che ospita le reliquie del giudice Livatino, indagini

Gli agenti della polizia hanno effettuato un primo sopralluogo in via Guggino, dove con vernice nera erano state vergate frasi dal contenuto esoterico e profanatorio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Scritte inneggianti a Satana sono comparse sul muro di cinta della chiesa di Santa Chiara, a Canicatti’, dove sono custodite le reliquie del giudice beato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990. A denunciare l’accaduto il sindaco Vincenzo Corbo.

Gli agenti della polizia hanno effettuato un primo sopralluogo in via Guggino, dove con vernice nera erano state vergate frasi dal contenuto esoterico e profanatorio. Scritte analoghe, riconducibili alla stessa mano, sono state trovate anche sul perimetro esterno del complesso religioso di via Svizzera. La polizia ha avviato le indagini per individuare gli autori e chiarire la natura del gesto. Al vaglio anche l’eventuale presenza di immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona.

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