Raid vandalico nella chiesa che ospita le reliquie del giudice Livatino, indagini

Scritte inneggianti a Satana sono comparse sul muro di cinta della chiesa di Santa Chiara, a Canicatti’, dove sono custodite le reliquie del giudice beato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990. A denunciare l’accaduto il sindaco Vincenzo Corbo.

Gli agenti della polizia hanno effettuato un primo sopralluogo in via Guggino, dove con vernice nera erano state vergate frasi dal contenuto esoterico e profanatorio. Scritte analoghe, riconducibili alla stessa mano, sono state trovate anche sul perimetro esterno del complesso religioso di via Svizzera. La polizia ha avviato le indagini per individuare gli autori e chiarire la natura del gesto. Al vaglio anche l’eventuale presenza di immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona.