Si fingono il Sindaco di Canicattì e cercano di truffare un cittadino: la denuncia

“Hanno utilizzato un numero whatsapp inserendo la mia immagine per contattare un cittadino di Canicattì e fargli credere che fosse io. Per rafforzare la veridicità del profilo, lo hanno anche chiamato dal numero 092273411, un vecchio numero del centralino del Comune di Canicatti, non più in uso da tempo e non più intestato al comune”. Questo è l’esposto-denuncia presentato in queste ore ai Carabinieri della locale compagnia dal sindaco Vincenzo Corbo venuto a conoscenza della tentata truffa. “Sono fiducioso nell’operato della Forze dell’Ordine, e chiedo oltre a far luce sui fatti che venga oscurato il profilo whatsapp falso”, continua il sindaco nella denuncia.