Casteltermini, minaccia i carabinieri e viola divieto avvicinamento: arrestato

I carabinieri della stazione di Casteltermini, unitamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cammarata, hanno arrestato un trentaquattrenne del posto per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché per minaccia a Pubblico Ufficiale.

Il provvedimento è stato convalidato dal gip del tribunale di Agrigento e l’uomo è stato posto ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. L’arresto è scattato domenica scorsa. I carabinieri hanno sorpreso il trentaquattrenne, già noto alle forze dell’ordine, all’interno di un bar ad una distanza inferiore ai tre metri imposti dal divieto di avvicinamento alla persona offesa. Così è scattato l’arresto in flagranza di reato. L’uomo, condotta in caserma, è andato in escandescenza minacciando i carabinieri.