Casteltermini saluta il maresciallo Caravella, il sindaco: “Pilastro di sicurezza per la comunità”

Casteltermini saluta il maresciallo ordinario Francesco Caravella che, dopo aver svolto servizio presso la locale Stazione dei Carabinieri, ricoprirà il ruolo di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Stimigliano (RI), che ha competenza anche sul Comune di Forano.

Questa mattina presso l’Alula Consiliare “Sandro Pertini”, il Consiglio Comunale di Casteltermini e il Sindaco Gioacchino Nicastro, a nome di tutta la comunità, hanno voluto ringraziare il Maresciallo per il prezioso servizio svolto a tutela dei cittadini e del territorio attraverso il suo operato.

“La sua capacità di incarnare i valori dell’Arma e di costruire un rapporto solido e di fiducia tra le istituzioni e i cittadini ha rappresentato in questi anni un pilastro per la sicurezza del nostro territorio”, si legge in una nota a firma del sindaco Nicastro. “Il maresciallo Caravella è stato un punto di riferimento valoriale per tutti noi sin dal suo insediamento nel 2021, un periodo particolare segnato dalla pandemia da Covid-19, l’emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale che l’Arma dei Carabinieri ha vissuto in prima linea svolgendo compiti di pronto intervento e sorveglianza h24. Siamo sicuri che, ha concluso il primo cittadino, durante il nuovo incarico, il Maresciallo continuerà a garantire protezione e sicurezza ai cittadini e saprà interpretare al meglio il territorio che lo ospiterà.”