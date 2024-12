Un defibrillatore per Casteltermini: la donazione della famiglia Fraterrì

Santina, Ignazio e Calogero Fraterrì, hanno donato, alla comunità di Casteltermini, uno strumento salvavita: un defibrillatore cardiaco che è stato messo a disposizione presso la “Residenza per Anziani Lillo Firrera”. Il titolare della struttura, Sig. Franco Firrera, ha sposato ed appoggiato l’iniziativa della famiglia Fraterrì con grande senso di solidarietà.

Ovviamente l’auspicio dei donatori è che possa rappresentare un supporto essenziale per tutti i cittadini, pur augurandosi che non debba mai essere utilizzato.

La cerimonia di donazione ha segnato un momento di forte sensibilità civica, numerosi cittadini vi hanno partecipato, oltre le principali autorità locali, tra cui l’Arciprete, il Sindaco, il Comandante della Polizia Municipale, personale medico, sanitario e farmacistico, nonché delegati delle associazioni presenti nel territorio.

Un profondo senso di responsabilità e generosità, rafforzati dall’esperienza personale dei fratelli Fraterrì, affetti da una Sindrome genetica rara che comporta gravi rischi cardiaci, li ha spinti a questo gesto di altruismo nei confronti di tutta la comunità Castelterminese.

Parlando apertamente della loro condizione, la famiglia ha voluto sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e del supporto reciproco.

Il defibrillatore donato è un dispositivo semiautomatico con comandi vocali, adatto ad adulti e bambini.

La famiglia Fraterrì durante la cerimonia di donazione, che è stata allietata da un gustoso rinfresco, ha ringraziato il titolare della struttura che ospiterà il defibrillatore e tutti gli intervenuti, ed ha concluso con un messaggio forte da trasmettere a tutti: “La vita può cambiare in un attimo, ma abbiamo imparato che non bisogna mai abbattersi. Con coraggio e forza d’animo, si possono affrontare anche le prove più difficili”.