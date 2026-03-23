Accoltella il nuovo compagno della sua ex, arrestato per tentato omicidio

Non ha accettato la separazione dalla sua ex e, in strada, ad Acireale, ha aggredito la donna e il suo nuovo compagno, accoltellandolo. L’autore della violenta aggressione avvenuta ieri sera, un 39enne originario di Aci Sant’Antonio, è stato identificato e arrestato da carabinieri della compagnia di Acireale per tentato omicidio.

La vittima, soccorsa e trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania, è stata sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza per le gravi lesioni riportate che hanno interessato anche organi vitali.

E’ stata la donna a ricostruire l’accaduto ai militari dell’Arma: il suo ex compagno non avrebbe accettato la sua nuova relazione e, al culmine di un confronto in strada, ha accoltellato l’uomo, colpendolo con cinque fendenti. i carabinieri della compagnia di Acireale nel giro di mezz’ora hanno trovato e arrestato il 39enne. Militari dell’Arma hanno richiesto anche per lui l’intervento del personale sanitario perché aveva una ferita a un dito della mano, verosimilmente riportata durante l’aggressione.