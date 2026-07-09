Adocchia un motorino e tenta di rubarlo, arrestato 36enne

Ha cercato di rubare un motorino che era stato appena parcheggiato dal proprietario il quale stava trascorrendo una serata in uno dei locali del centro storico. A fermare i propositi criminali di un 36enne straniero, da anni residente in città, sono stati gli agenti della Polizia di Stato.L’uomo ha adocchiato lo scooter parcheggiato in via Adua e, dopo aver visto il proprietario allontanarsi, dirigendosi verso il centro, si è avvicinato al mezzo a due ruote per studiare le modalità d’azione più rapide per mettere a segno il colpo. Il 36enne era ben equipaggiato di oggetti e arnesi utili a manomettere il cilindretto d’accensione.

A sorprenderlo, ancora accovacciato sullo scooter, sono stati i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania che lo hanno bloccato prima che potesse fuggire. Per terra gli agenti hanno trovato e sequestrato chiavi inglesi, pinze e cacciaviti, utilizzati dal ladro per armeggiare sul mezzo e per commettere il furto.

Nel frattempo, i poliziotti hanno rintracciato il proprietario, che ha sporto querela, e l’uomo è stato arrestato, in flagranza, per il reato di tentato furto aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.