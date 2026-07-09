Trapani

Appicca incendio ad un cumulo di rifiuti, arrestato

Alimentava le fiamme precedentemente appiccate ad un cumulo di rifiuti consistenti in apparecchiature elettroniche, rifiuti solidi urbani e residui di potatura

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per il reato di combustione illecita di rifiuti, un soggetto del posto sorpreso ad alimentare le fiamme dallo stesso appiccate ad un cumulo di rifiuti.

I Carabinieri sono intervenuti, a seguito di richiesta per incendio di rifiuti, in via Tre Santi dove è stato notato l’uomo che alimentava le fiamme precedentemente appiccate ad un cumulo di rifiuti consistenti in apparecchiature elettroniche, rifiuti solidi urbani e residui di potatura. Dopo aver posto in sicurezza l’area, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, i militari dell’Arma hanno proceduto a trarre in arresto l’uomo che, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. a giorni alterni.

Si precisa che il procedimento penale si trova tutt’ora nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia da parte del Giudice di una sentenza passata in giudicato. 

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