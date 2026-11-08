Catania

Rapina farmacia con una bottiglia rotta, denunciato 45enne

Avrebbe minacciato il dipendente utilizzando un collo di bottiglia, riuscendo così a farsi consegnare il denaro presente nel registratore di cassa, pari a circa 65 euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Piazza Dante ha consentito di risalire all’autore di una rapina commessa ai danni di una farmacia del centro cittadino.  In particolare, i militari hanno avviato gli accertamenti dopo aver ricevuto la denuncia del direttore della farmacia, il quale aveva riferito di essere stato vittima di una rapina da parte di un uomo che, entrato nell’attività commerciale a volto scoperto, avrebbe minacciato il dipendente utilizzando un collo di bottiglia, riuscendo così a farsi consegnare il denaro presente nel registratore di cassa, pari a circa 65 euro, per poi allontanarsi rapidamente.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno avviato le indagini, concentrando l’attenzione sull’acquisizione e sull’analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, che hanno documentato le fasi dell’azione delittuosa permettendo il riconoscimento del presunto responsabile, un 45enne catanese, già gravato da precedenti penali. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva

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