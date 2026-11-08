Nel borsello aveva 20 dosi di hashish pronte ad essere vendute, arrestato pusher

Prosegue l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, costantemente impegnati nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di illegalità. In tale contesto, un intervento dei militari della Stazione di Bronte ha portato all’arresto di un 18enne di origini rumene, domiciliato nel paese, ritenuto responsabile, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata al culmine dell’attività investigativa dei Carabinieri che, proprio nei pressi del palazzo dove vive il 18enne, avevano scorto un continuo via vai di ragazzi, sia di giorno che di notte. Insospettiti dall’andirivieni, i militari dell’Arma hanno deciso di avviare mirati accertamenti, predisponendo alcuni servizi di osservazione “discreta”, a distanza, nei pressi dello stabile. Individuato l’appartamento presso il quale la gente si recava, per uscirne dopo nemmeno una manciata di minuti, gli investigatori hanno atteso l’arrivo di due “clienti” che, dopo aver bussato, hanno aperto la porta di ingresso. Approfittando, dunque, della porta lasciata aperta, i militari sono entrati, identificando all’interno i due avventori e il pusher.

Quest’ultimo aveva a tracolla un borsello con dentro ben 20 dosi di hashish, mentre i due ragazzi avevano una dose a testa nascosta nelle tasche, entrambe confezionate in maniera identica a quelle che aveva il 18enne e, molto probabilmente, appena acquistate. La perquisizione dell’abitazione ha permesso di recuperare altri 22 grammi di hashish nascosti dietro uno specchio nella camera da letto, mentre in cucina, all’interno di un cassetto, c’era il materiale adoperato per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione, oltre a un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 18,5 centimetri (con lama di 8,5 centimetri) e due grinder intrisi di sostanza stupefacente. Proprio nel corso delle operazioni, si è presentato nell’abitazione anche un 38enne, che non si era accorto della presenza dei Carabinieri e, verosimilmente voleva comprare della droga; anche lui è stato perquisito e, nascoste nelle tasche dei pantaloni, aveva 2 dosi di hashish.

La quantità complessiva di hashish sequestrato, unitamente al rinvenimento del materiale per il confezionamento delle dosi e alla presenza di acquirenti ha delineato un quadro indiziario che ha portato all’arresto in flagranza del neo maggiorenne. Ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva, il giovane pusher, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre gli altri tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura. Quanto rinvenuto è stato immediatamente sottoposto a sequestro e la droga sarà analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti LASS del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per gli ulteriori accertamenti tecnici disposti dall’Autorità Giudiziaria.