Elisoccorso, parte il nuovo servizio a Catania e Caltanissetta; Iacolino: “Avviata la gara per le altre 4 basi”

“Da oggi, 1 febbraio 2026, il nuovo operatore economico assicura il servizio di elisoccorso nelle basi di Catania e Caltanissetta, dopo l’aggiudicazione della gara bandita dalla Centrale unica di committenza”. Ad annunciarlo è Salvatore Iacolino, dirigente generale della Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute.

La procedura di gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso del Sues 118 era stata articolata in più lotti. In passato una maxi-gara da tre lotti era andata in gran parte deserta, con offerte presentate solo per i lotti relativi alle basi di Caltanissetta e Catania. Le altre 4 basi (Palermo, Messina, Lampedusa e Pantelleria) sono stati messi a gara dalla Cuc regionale e le offerte scadono il 27.2.26. Nonostante le difficoltà nelle procedure di gara, la Regione ha comunque garantito la continuità del servizio attraverso proroghe tecniche all’ente che già assicurava l’operatività del soccorso sanitario aereo.

“L’avvio operativo del nuovo servizio di elisoccorso nelle basi di Catania e Caltanissetta – afferma Iacolino, appena nominato direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di Messina – conferma l’impegno della Regione nel garantire continuità, sicurezza e qualità nell’emergenza-urgenza. Anche nelle fasi più complesse delle procedure di gara, la Regione ha assicurato senza interruzioni il servizio, a tutela dei cittadini. Questo risultato nasce dall’impegno costante del personale sanitario e di tutti gli operatori che ogni giorno garantiscono il soccorso sanitario aereo, dal lavoro delle centrali operative del 118 e dall’attività del personale dell’assessorato regionale della Salute, che operano in modo continuativo per mantenere pienamente funzionale un servizio essenziale”.