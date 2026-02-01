Frana lungo la Ribera -Cianciana, a lavoro i mezzi del Libero Consorzio per liberare la strada dai detriti

A seguito delle forti piogge di ieri un movimento franoso a monte della sede stradale della S.P. n° 32, Ribera -Cianciana, ha invaso oltre la metà della carreggiata. Ciò ha allarmato molti cittadini che percorrono giornalmente questa arteria che per i centri urbani del comprensorio dei monti Sicani è di notevole importanza visti anche le strutture ospedaliere site a Ribera e a Sciacca.

“Ho attivato ieri sera il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) del Comune di Cianciana, e informato il Presidente Giuseppe Pendolino, del Libero Consorzio di Agrigento, che ha predisposto quanto necessario per subito segnalare la pericolosità e poi per liberare la sede stradale. Attualmente l’impresa è sul posto è sta operando per liberare la sede stradale”, dichiara il Sindaco del Comune di Cianciana Francesco Martorana.