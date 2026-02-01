Caltanissetta

Niscemi, il sindaco annuncia la riapertura delle scuole

Dichiarazione di Massimiliano Conti, in un video postato su Facebook.

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Lunedì mattina a Niscemi ripartiranno le attività didattiche, quindi le scuole saranno aperte”. Lo rifersice il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, in un video postato su Facebook. “Le scuole hanno fatto i traslochi delle classi dai tre plessi chiusi perché rientrano nella zona rossa, ovvero gli istituti San Giuseppe, Don Bosco e Belvedere. Abbiamo controllato anche i termosifoni, facendo un intervento tecnico e funzionano. Ci saranno anche delle equipe di psicologi che faranno un giro nelle scuole per un’attività di supporto e verifica, un primo approccio per trattare la tragedia che ci ha sconvolti” conclude il primo cittadino.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

