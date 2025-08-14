Auto rubata nella notte, i Carabinieri la intercettano e arrestano tre persone

I Carabinieri Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato tre persone sorpresi a bordo di un’auto risultata rubata poco prima nel centro cittadino di Giarre. Si tratta, in particolare, di un uomo di 21 anni, residente a Mascali, già noto alle forze dell’ordine, di un uomo di 53 anni, anch’egli di Mascali e pregiudicato e di una donna di 39 anni, residente a Giarre, incensurata.

Intorno alle 2:30, la Centrale Operativa della Compagnia è stata contattata da un cittadino che, accortosi del furto in atto della propria autovettura in Via Alfieri, a Giarre, ha deciso di seguire da lontano gli spostamenti dei malviventi. Così, mentre manteneva il contatto telefonico con la centrale, è riuscito a fornire indicazioni dettagliate, in tempo reale, sulla posizione del veicolo. L’operatore della Centrale ha, quindi, attivato immediatamente la pattuglia in circuito, guidandola con precisione verso l’area più probabile di fuga. In pochi minuti il veicolo è stato individuato in località Nunziata di Mascali, fermo, con il motore ancora acceso e con tre persone a bordo. Alla vista della gazzella, gli occupanti hanno tentato inizialmente di nascondersi abbassandosi tra i sedili, per poi di scendere lentamente dal mezzo, cercando di non destare sospetti. Il tentativo di elusione è però fallito: i militari sono intervenuti con decisione, bloccandoli e mettendoli in sicurezza. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato un tirapugni in metallo, un coltellino a serramanico e una chiave elettronica universale, sicuramente adoperati dai ladri per il furto del veicolo. I tre complici sono stati quindi condotti in caserma e, al termine degli accertamenti, dichiarati in stato d’arresto, provvedimento convalidato dall’Autorità giudiziaria.