Cade e sbatte la testa, carabiniere libero dal servizio lo soccorre e lo salva

Una giornata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e un intervento tempestivo che potrebbe aver contribuito a salvare una vita. È accaduto a Paternò, all’interno del Parco Papa Giovanni XXIII, dove un Carabiniere della locale Stazione, libero dal servizio, si è trovato a prestare soccorso a un uomo riverso a terra, riuscendo a intervenire nei momenti più delicati prima dell’arrivo del personale sanitario.

Il militare dell’Arma era all’interno del parco quando si è accorto che un uomo sulla cinquantina era riverso al suolo e con una lesione alla nuca, apparentemente provocata da una caduta. Compresa la gravità della situazione, il Carabiniere ha immediatamente chiesto ai presenti di allertare il 118 e, senza perdere tempo, ha iniziato a prestare soccorso all’uomo. Le condizioni del 50enne, però, sono improvvisamente peggiorate: l’uomo ha infatti smesso di respirare, quindi il Carabiniere ha dovuto praticare le manovre di rianimazione, proseguendo l’intervento fino a quando, dopo alcuni minuti, è riuscito a farlo rinvenire.

Poco dopo è arrivato sul posto il personale sanitario, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato presso il locale nosocomio per gli accertamenti e le cure del caso. Un intervento caratterizzato da prontezza e sangue freddo, compiuto da un Carabiniere che, anche se libero dal servizio, non ha esitato a intervenire davanti a una situazione di evidente emergenza, mettendo a disposizione le proprie competenze e prestando assistenza al cittadino fino all’arrivo dei sanitari. L’episodio rappresenta un esempio concreto di quella presenza e di quella disponibilità che, al di là del servizio quotidianamente svolto in uniforme, caratterizzano il rapporto dei Carabinieri con la comunità e con il territorio.