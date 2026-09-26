San Giovanni Gemini, si avvia il progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza

A San Giovanni Gemini predisposto un progetto per il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina. Il progetto ha ricevuto il parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed è stato trasmesso al Ministero dell’Interno per la successiva valutazione ai fini del finanziamento. Una volta ammessi al finanziamento, potremo ampliare la rete di videosorveglianza attraverso l’installazione di nuove telecamere dotate di sistemi di lettura delle targhe e altre tecnologie avanzate, che costituiranno un ulteriore strumento a disposizione della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri per il controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità. “Desidero ringraziare S.E. il Prefetto di Agrigento e tutte le istituzioni coinvolte per l’attenzione riservata alle esigenze dei nostri territori e per il prezioso lavoro di coordinamento. La sicurezza dei cittadini è una priorità che richiede collaborazione tra istituzioni, investimenti e strumenti adeguati. Continueremo a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di rendere San Giovanni Gemini un paese sempre più sicuro”, dichiara il sindaco Dino Zimbardo a margine dell’incontro con il prefetto Caccamo.