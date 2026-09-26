Messina

Professionista in ospedale con ustioni denuncia: “Una donna mi ha gettato acido addosso”

L'uomo, un professionista 58enne, ha raccontato di essere stato aggredito per strada da una donna che gli ha versato dell'acido addosso

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo e’ arrivato ieri sera al Pronto soccorso del Policlinico di Messina con ustioni da acido. L’uomo, un professionista 58enne, ha raccontato di essere stato aggredito per strada da una donna che gli ha versato dell’acido addosso. Da accertare se ci sia stata una lite. L’uomo non e’ in pericolo di vita, e’ stato sottoposto alle prime cure per poi essere trasferito al Centro grandi ustionati di Catania. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Sud che stanno effettuando accertamenti e verifiche su tutta la vicenda per ricostruire i fatti. 

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