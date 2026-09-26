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Drammatico schianto tra scooter e auto, morta ragazza di 17 anni 

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era in sella a uno scooter condotto da un giovane di 16 anni che, per cause da accettare, si e' scontrato con un'auto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una ragazza di 17 anni, Rebecca Galli, e’ deceduta ieri mattina al Policlinico di Messina dove era ricoverata in prognosi riservata dopo un gravissimo scontro tra uno scooter e un’auto avvenuto ieri pomeriggio in via Don Blasco. La studentessa era stata trasportata d’urgenza al Policlinico e ricoverata in Rianimazione. Ieri mattina purtroppo si sono spente tutte le speranze. Intanto proseguono gli accertamenti della sezione infortunistica della Polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era in sella a uno scooter condotto da un giovane di 16 anni che, per cause da accettare, si e’ scontrato con un’auto, una Volkswagen Taigo che viaggiava nella corsia opposta. Fin dall’inizio le condizioni della ragazza sono apparse disperate, poi la corsa verso il Policlinico e stamattina il decesso. Nello scontro e’ rimasto ferito anche il giovane che guidava lo scooter.

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