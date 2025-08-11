Cane veglia padrone morto da tre giorni

Probabilmente è stato un incidente domestico a provocare la morte di un pensionato di 74 anni, trovato ai piedi di una scala all’interno della sua abitazione di Calatabiano. Il decesso sarebbe avvenuto tre giorni fa ma solo oggi è stato possibile sapere l’amara verità e dopo che alcuni vicini di casa non lo avevano più visto in giro. Quando i Vigili del fuoco sono intervenuti per entrare nella casa dell’uomo hanno subito notato che accanto al cadavere, a vegliarlo, c’era il suo cane. L’animale, successivamente, è stato sedato e lasciato in custodia a personale specializzato dell’Asp.

L’ipotesi più accreditata che ricostruisce l’intera vicenda è questa: l’uomo stava eseguendo dei lavori in casa quando è caduto sbattendo la testa sul pavimento.