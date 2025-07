Carabinieri scovano una pistola scacciacani modificata in un parco giochi

I Ca­ra­bi­nie­ri del­la Com­pa­gnia di Randazzo han­no ese­gui­to un ser­vi­zio straor­di­na­rio di con­trol­lo del ter­ri­to­rio, fi­na­liz­za­to alla pre­ven­zio­ne e repressioni dei rea­ti nonché delle violazioni alle norme del Codice della strada. A Piedimonte Etneo, il locale Comando dell’Arma è stato affiancato dalle Squadre di intervento operativo CIO del XII Reggimento Carabinieri “Sicilia”, per un pattugliamento delle aree del centro cittadino volto al contrasto del con­su­mo di droghe e abuso di al­col, e an­che alla ri­cer­ca di armi o og­get­ti atti ad of­fen­de­re, come maz­ze, col­tel­li o ti­ra­pu­gni. Nello specifico, durante la perlustrazione di un parco giochi in centro, frequentato non solo da bambini ma anche da adolescenti e ragazzi più grandi, i militari dell’Arma hanno recuperato, in un cespuglio, una rivoltella a salve modificata, con il tamburo colmo di proiettili, due dei quali risultati già esplosi e senza tappo rosso. L’oggetto, perfettamente somigliante a un’arma da sparo vera e propria, aveva un foro artigianale sulla parte superiore della canna, realizzato molto probabilmente per aumentare l’intensità del suono prodotto dalla deflagrazione del colpo a salve.

L’arma è stata ovviamente sequestrata per gli accertamenti del caso e sono in corso le indagini per risalire a colui che la deteneva e l’ha nascosta nell’aiuola, creando un serio pericolo per l’incolumità dei tanti bambini che giocano nel parchetto.

La legge, infatti, punisce severamente chi porti in pubblico un’arma, sia essa a salve – cosiddetta scacciacani- in caso ne venga fatto un uso improprio, come la rimozione del tappo rosso.

L’attività ha poi previsto diversi posti di controllo per la sicurezza stradale: sono sta­ti con­trol­la­ti 50 sog­get­ti e 38 vei­co­li, con­te­sta­te 3 vio­la­zio­ni al Co­di­ce del­la Stra­da, per un im­por­to com­ples­si­vo di più di € 500, con con­se­guen­te sospensione della carta di circolazione di 2 vei­co­li.