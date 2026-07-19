Cronaca

Carabinieri: un arresto e due denunce

Attività dei militari dell'arma

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Nel corso di un servizio di pronto intervento, i militari del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un pregiudicato palermitano di 27 anni. L’indagato, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Da successivi accertamenti, l’uomo è risultato anche privo di patente di guida poiché mai conseguita. Per tale motivo, oltre all’arresto per la violazione della misura applicatagli, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto e disposto per il 27enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. ​Parallelamente i militari della Stazioni San Filippo Neri, hanno deferito in stato di libertà un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che, a seguito di controllo personale, è stato trovato in possesso di 13 dosi tra cocaina e hashish. Ancor più concitato l’intervento di un’altra pattuglia del medesimo reparto che, durante un posto di controllo, ha fermato un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, alla guida di un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo. Alla richiesta dei documenti, è emerso che il giovane guidava senza aver mai conseguito la patente, violazione già reiterata nel corso dell’ultimo biennio e, durante la contestazione dei verbali, il giovane è andato in escandescenza nel tentativo di bloccare l’operato dei militari. Prima ha rivolto loro pesanti minacce e ingiurie, poi, in un estremo quanto disperato tentativo di evitare il sequestro, ha impugnato un cacciavite danneggiando violentemente la stessa carrozzeria dell’auto. Il giovane è stato bloccato e deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Palermo

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