Un attimo dal vuoto, salvata dai Carabinieri

Un intervento rapido, professionale e caratterizzato da grande sangue freddo ha consentito ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania di salvare una giovane donna che, nella tarda serata, aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita lanciandosi dal cavalcavia di via Galileo Galilei, nel territorio di San Gregorio di Catania. L’allarme è scattato quando la Centrale Operativa dell’Arma ha ricevuto una segnalazione che indicava la presenza della ragazza sul cavalcavia. In pochi minuti una pattuglia della Sezione Radiomobile ha raggiunto il luogo indicato, trovando la giovane già oltre la sede stradale, aggrappata alla rete di protezione e in una posizione estremamente pericolosa.

Compresa immediatamente la gravità della situazione, i militari sono intervenuti con decisione ma al tempo stesso con la necessaria sensibilità richiesta da circostanze così delicate. Dopo aver instaurato un primo contatto con la ragazza e approfittando di un momento favorevole, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla in sicurezza, scongiurando conseguenze irreparabili.

La giovane, visibilmente provata e in forte stato di agitazione emotiva, è stata quindi affidata ai sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto, e successivamente accompagnata presso una struttura ospedaliera per le cure e l’assistenza del caso.