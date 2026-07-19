Pensionata consegna 4 mila euro in gioielli a falso carabiniere, indagini 

Ancora una truffa del finto carabiniere nell’Agrigentino. Una pensionata di 72 anni di Alessandria della Rocca è stata raggirata da un malvivente al quale ha consegnato gioielli e preziosi per un valore di 4 mila euro.

La donna è stata contattata da un sedicente appartenente all’Arma che le ha spiegato come la nuota fosse stata portata in caserma per il mancato pagamento di una bolletta di 8 mila euro. L’anziana, impaurita, poco dopo ha consegnato 4 mila euro in gioielli ad un balordo che si è presentato davanti la porta della sua abitazione. Soltanto dopo ha capito di essere stata truffata e ha denunciato tutto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità del malvivente.