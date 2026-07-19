Carabinieri in campo per la sicurezza: controlli e sanzioni

I militari della Stazione Carabinieri di Motta Sant’Anastasia, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia hanno effettuato un servizio coordinato ad alta visibilità finalizzato a incrementare la presenza delle pattuglie sul territorio, prevenire fenomeni di illegalità diffusa e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

Nel corso dell’attività sono state identificate 40 persone e sottoposti a controllo 21 veicoli. I militari hanno inoltre accertato diverse violazioni al Codice della strada, elevando due verbali di contestazione per un importo complessivo di 866 euro. Analoghi servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’impiego di pattuglie territoriali e di reparti di rinforzo, per assicurare una costante e capillare presenza dell’Arma sul territorio e rafforzare il rapporto di vicinanza con la cittadinanza.