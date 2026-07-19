Catania

Fuga in moto per evitare il controllo: 18enne bloccato dai Carabinieri

Nei confronti del conducente sono state inoltre contestate diverse violazioni al Codice della Strada.

Pubblicato 6 secondi fa
Da Redazione

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati e delle violazioni al Codice della Strada, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato in stato di libertà un 18enne residente a Catania, ritenuto, responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato nella tarda serata a Gravina di Catania, quando il giovane, alla guida di uno scooter con a bordo un coetaneo, non ha ottemperato all’alt imposto dai militari impegnati in un ordinario servizio di controllo, dandosi a precipitosa fuga lungo le vie del centro abitato. Ne è scaturito un breve inseguimento, conclusosi in via Fratelli Bandiera, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccare il motociclo in condizioni di sicurezza, evitando conseguenze per gli utenti della strada.

Nel corso degli accertamenti, entrambi i giovani, tutti e due 18enni e residenti a Catania, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, detenuta per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo e, i 2 sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa ai sensi della normativa vigente.

Nei confronti del conducente sono state inoltre contestate diverse violazioni al Codice della Strada.

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