Ladri “visitano” due aziende a Canicattì, 40 mila euro il bottino
I titolari - un 47enne e un 42enne - hanno denunciato ai carabinieri il furto. Al via le indagini per risalire all’identità degli autori
Ladri in azione alla zona industriale di Canicattì in contrada Giuliana. Ignoti malviventi hanno preso di mira due aziende – una che si occupa di uva e l’altra di alcolici – portando via un camion e il rispettivo carico e numerose bottiglie. Il bottino quantificato ammonta a circa 40 mila euro.
Nel primo episodio i banditi si sono intrufolati nell’impresa “Martina Fruit”, rubando un furgone Iveco e un carico di uva. Il mezzo è stato poi rinvenuto a Naro mentre l’uva è sparita. La banda si è poi spostata alla “Shp Drink” portando via alcolici per un valore di 15 mila euro. I titolari – un 47enne e un 42enne – hanno denunciato ai carabinieri il furto. Al via le indagini per risalire all’identità degli autori.