Ladri “visitano” due aziende a Canicattì, 40 mila euro il bottino 

Ladri in azione alla zona industriale di Canicattì in contrada Giuliana. Ignoti malviventi hanno preso di mira due aziende – una che si occupa di uva e l’altra di alcolici – portando via un camion e il rispettivo carico e numerose bottiglie. Il bottino quantificato ammonta a circa 40 mila euro.

Nel primo episodio i banditi si sono intrufolati nell’impresa “Martina Fruit”, rubando un furgone Iveco e un carico di uva. Il mezzo è stato poi rinvenuto a Naro mentre l’uva è sparita. La banda si è poi spostata alla “Shp Drink” portando via alcolici per un valore di 15 mila euro. I titolari – un 47enne e un 42enne – hanno denunciato ai carabinieri il furto. Al via le indagini per risalire all’identità degli autori.