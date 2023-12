Catania: rapina la pensione ad un’anziana, arrestato

Il 12 dicembre scorso, in esito ad indagini coordinate da Procura Distrettuale, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catania, nei confronti di un uomo (classe 1974), in quanto gravemente indiziato della commissione del reato di rapina.

Le indagini, eseguite dalla Sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile, hanno, infatti, permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle Difese, elementi che dimostrerebbero come l’ uomo si fosse reso responsabile di una rapina nei confronti di una anziana donna ultrasettantenne.

Operazione Polizia dopo rapina

Le investigazioni traevano origine dalla denuncia sporta dalla persona offesa, derubata, nel mese di novembre scorso, della somma di 715,00 euro, appena prelevata da uno sportello di un ufficio postale del centro, ad opera di un uomo da lei stessa notato durante lo svolgimento dell’operazione di prelievo.

La ricostruzione dei fatti , attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale, ha poi consentito di acquisire elementi che avrebbero permesso di risalire all’autore del reato, colto sia nella fase in cui era rimasto intento ad osservare i movimenti dell’anziana donna ed in particolare dove avesse riposto il danaro prelevato, sia in quella in cui , alla guida del suo scooter, dopo avere seguito la vittima all’esterno dell’ufficio postale, poneva in essere il reato, approfittando di un momento favorevole, per poi, subito dopo, allontanarsi dai luoghi.

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha, quindi, disposto nei confronti dell’ autore, l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, poi eseguita dalla Squadra mobile.