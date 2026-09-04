Chiede soldi per restituire monopattino rubato, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un tunisino che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di una rapina perpetrata in centro a discapito di un uomo del Bangladesh che si trovava a bordo del suo monopattino, nei pressi di piazza Turi Ferro.

L’uomo è stato avvicinato dal tunisino che, improvvisamente, gli ha strappato dalle mani il manubrio del monopattino, con il rischio di farlo cadere a terra. In una prima fase, l’aggredito ha cercato di opporre resistenza, ma il tunisino ha tirato fuori dalla tasca un coltello, minacciandolo. Per questa ragione, la vittima ha preferito desistere, mentre l’aggressore si è dileguato, a bordo del monopattino, per le vie limitrofe. Poi è scattata la segnalazione alla Sala Operativa della Questura di Catania che, prontamente, ha inviato sul posto una pattuglia della squadra volanti. I poliziotti hanno raggiunto la vittima che ha raccontato loro i fatti, indicando la direzione assunta dall’aggressore prima di far perdere le proprie tracce.

Il tunisino è stato individuato, ancora sul monopattino rubato, in via Giovanni di Prima, dove stava cercando di attuare la pratica estorsiva del “cavallo di ritorno”, prospettando la restituzione del mezzo ad un amico della vittima, dietro la consegna di una somma di denaro. Una volta bloccato, dopo i necessari accertamenti, l’uomo è stato arrestato per rapina aggravata e per tentata estorsione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Ricostruita l’intera vicenda, i poliziotti hanno condotto in carcere il tunisino, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.