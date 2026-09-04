Imbrattavano convogli ferroviari, 4 denunce
Insospettiti dall’attrezzatura rinvenuta e dall’atteggiamento nervoso manifestato dai quattro, i poliziotti hanno avviato più approfonditi accertamenti
La Polizia di Stato ha denunciato quattro giovani cittadini tedeschi ritenuti responsabili dell’imbrattamento di alcuni mezzi ferroviari, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. I giovani sono stati individuati all’interno dello scalo ferroviario di Catania Centrale dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre erano in possesso di numerose bombolette spray di vario colore e di altro materiale utilizzato per la realizzazione di graffiti.
Insospettiti dall’attrezzatura rinvenuta e dall’atteggiamento nervoso manifestato dai quattro, i poliziotti hanno avviato più approfonditi accertamenti. L’accurata analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza ha consentito di riconoscere i giovani quali autori dell’imbrattamento di alcuni mezzi ferroviari, avvenuto nei giorni precedenti sui binari dello scalo etneo. Al termine degli accertamenti, i quattro sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria competente, mentre le bombolette spray e il restante materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.