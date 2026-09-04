Imbrattavano convogli ferroviari, 4 denunce

La Polizia di Stato ha denunciato quattro giovani cittadini tedeschi ritenuti responsabili dell’imbrattamento di alcuni mezzi ferroviari, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. I giovani sono stati individuati all’interno dello scalo ferroviario di Catania Centrale dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre erano in possesso di numerose bombolette spray di vario colore e di altro materiale utilizzato per la realizzazione di graffiti.

Insospettiti dall’attrezzatura rinvenuta e dall’atteggiamento nervoso manifestato dai quattro, i poliziotti hanno avviato più approfonditi accertamenti. L’accurata analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza ha consentito di riconoscere i giovani quali autori dell’imbrattamento di alcuni mezzi ferroviari, avvenuto nei giorni precedenti sui binari dello scalo etneo. Al termine degli accertamenti, i quattro sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria competente, mentre le bombolette spray e il restante materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.